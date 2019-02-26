سياسة
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وزير الخارجية البريطاني يعتزم زيارة السعودية لبحث قضايا منها مقتل خاشقجي
يبحث وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته إلى السعودية عدة قضايا من بينها قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول. ومن المقرر أن يقدم إحاطة إلى مجلس العموم بشأن نتائج زيارته للسعودية في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
وزير الخارجية البريطاني يعتزم زيارة السعودية لبحث قضايا منها مقتل خاشقجي
وزير الخارجية البريطاني سيبحث قضايا مختلفة من ضمنها مقتل جمال خاشقجي  / AFP
26 فبراير 2019

أعلن وزير شؤون آسيا والمحيط الهادئ البريطاني مارك فيلد، الثلاثاء، أن وزير الخارجية جيرمي هنت، سيزور السعودية هذا الأسبوع لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال فيلد في بيان نقلته وكالة رويترز، إن "هنت سيقدم إحاطة إلى مجلس العموم بشأن نتائج زيارته للسعودية في الثاني من أبريل/نيسان المقبل".

وأضاف أن "نحو 80 صحفيا قُتلوا في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وكان مقتل خاشقجي النموذج الأسوأ والأكثر افتضاحاً".

وأوضح فيلد أن من "المتوقع حدوث تقدم خلال زيارة هنت للرياض بشأن تلك القضية".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري إنه "لا توجد إجراءات رسمية بريطانية حتى الآن بشأن مقتل خاشقجي".

وانتقدت ثورنبيري دعوة هنت ألمانيا، الأسبوع الماضي، لإعفاء شركات السلاح في بلاده من مساعي برلين ذات الصلة بحظر تصدير السلاح إلى السعودية.

والأسبوع الماضي نقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن هنت قوله إن "ألمانيا تعرقل إتمام صفقات سلاح أوروبية ضخمة إلى السعودية، بسبب قرار برلين منع تصدير السلاح إلى الرياض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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