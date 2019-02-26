أعلن وزير شؤون آسيا والمحيط الهادئ البريطاني مارك فيلد، الثلاثاء، أن وزير الخارجية جيرمي هنت، سيزور السعودية هذا الأسبوع لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال فيلد في بيان نقلته وكالة رويترز، إن "هنت سيقدم إحاطة إلى مجلس العموم بشأن نتائج زيارته للسعودية في الثاني من أبريل/نيسان المقبل".

وأضاف أن "نحو 80 صحفيا قُتلوا في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وكان مقتل خاشقجي النموذج الأسوأ والأكثر افتضاحاً".

وأوضح فيلد أن من "المتوقع حدوث تقدم خلال زيارة هنت للرياض بشأن تلك القضية".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري إنه "لا توجد إجراءات رسمية بريطانية حتى الآن بشأن مقتل خاشقجي".

وانتقدت ثورنبيري دعوة هنت ألمانيا، الأسبوع الماضي، لإعفاء شركات السلاح في بلاده من مساعي برلين ذات الصلة بحظر تصدير السلاح إلى السعودية.

والأسبوع الماضي نقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن هنت قوله إن "ألمانيا تعرقل إتمام صفقات سلاح أوروبية ضخمة إلى السعودية، بسبب قرار برلين منع تصدير السلاح إلى الرياض".