انطلق في مدينة إسطنبول، الثلاثاء، معرض الألعاب، بمشاركة 53 شركة محلية وأجنبية، ويستمر حتى الأول من مارس/ آذار المقبل.

المعرض يقام بالتعاون بين جمعية الألعاب، وشركة خدمات المعارض، وبدعم من وزارة التجارة التركية ودائرة دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أرض معرض "توياب".

وأكد رئيس جمعية الألعاب أسين يورور، أن هدفهم هو التصدير، فيما أوضح المدير العام لشركة خدمات المعارض إلهان أرسوزلو لوكالة الأناضول أن معرض العام الحالي "يشهد مشاركة كبيرة من الخارج".

وقال "25 من مشاركي المعارض القادمين من نحو 60 بلداً يشاركون لأول مرة في معرض الألعاب بإسطنبول.

وأشار إلى أن أهم العلامات التجارية في العالم تشارك في المعرض.

من جانبه شدد رئيس رابطة مصدري المواد الكيميائية ومنتجاتها عادل باليستر، على أنهم بدؤوا جدياً دعم قطاع الألعاب.

وأضاف "هدفنا من هذا الدعم، البيع للخارج وجلب عملات أجنبية لبلدنا".