سياسة
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السودان.. البشير يغيّر قادة عسكريين والنائب العام يؤسس نيابات طوارئ
أجرى الرئيس السوداني تعديلات طالت كبار القادة العسكريين، في الوقت الذي أعلن فيه النائب العامّ تأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم والولايات.
السودان.. البشير يغيّر قادة عسكريين والنائب العام يؤسس نيابات طوارئ
الرئيس السوداني أجرى التعديلات بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ / AP
26 فبراير 2019

قالت وزارة الدفاع السودانية في بيان، الثلاثاء، إن الرئيس عمر البشير أجرى تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين. جاء ذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.

ولم تصدر تفاصيل كثيرة حول الموضوع، فيما قالت وكالة رويترز إن البشير عين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.

من جهة أخرى، أصدر النائب العام السوداني قراراً بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، حسب بيان رسمي.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر، مساء الإثنين، أربعة أوامر طوارئ، تُحظر بموجبها التجمعات والندوات والمواكب الاحتجاجية غير المرخص لها، وتُجرّم الإضرابات وأشكال التوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة وإغلاق الطرق أو إعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، أو "القيام بممارسات من شأنها الحط من هيبة الدولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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