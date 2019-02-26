قالت وزارة الدفاع السودانية في بيان، الثلاثاء، إن الرئيس عمر البشير أجرى تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين. جاء ذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.

ولم تصدر تفاصيل كثيرة حول الموضوع، فيما قالت وكالة رويترز إن البشير عين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.

من جهة أخرى، أصدر النائب العام السوداني قراراً بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، حسب بيان رسمي.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر، مساء الإثنين، أربعة أوامر طوارئ، تُحظر بموجبها التجمعات والندوات والمواكب الاحتجاجية غير المرخص لها، وتُجرّم الإضرابات وأشكال التوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة وإغلاق الطرق أو إعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، أو "القيام بممارسات من شأنها الحط من هيبة الدولة".