قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن ذهاب جميع قادة الاتحاد الأوروبي والجلوس مع السيسي في نفس المكان بعد إعدام تسعة شباب في مصر هو "قمة النفاق وازدواجية المعايير".

وأضاف تشاوش أوغلو أن "أوروبا اليوم في أعلى مراحل النفاق وازدواجية المعايير، عندما وقعت المحاولة الانقلابية أوروبا هددت تركيا في حال أُعيدت عقوبة الإعدام، لكن في الطرف الآخر نظام أعدم شباناً ثم ذهبوا إلى السيسي لدعمه".

وتابع الوزير التركي "لم يعد في الدول الأوروبية قيم مشتركة، واليوم قادة الدول الأوروبية ليس لديهم أي قيم، بل مصالح فقط".

ويعتبر تصريح تشاوش أوغلو استمراراً لتصريحات تركية منذ إعدام 9 شباب في مصر الأسبوع الماضي، إذ وجّه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، انتقاداً إلى المشاركين في القمة المشتركة التي جمعت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال قالن "السيسي أعدم 9 شباب من بين 46 شخصاً آخر، وستستمرون في حضور القمة العربية الأوروبية في مصر؟ أين قيمكم ومبادئكم؟ عارٌ عليكم جميعاً".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن "السيسي منذ تسلمه السلطة أعدم حتى الآن 46 شخصاً كان آخرهم 9 أشخاص، وهذا أمر لا يمكن قبوله"، وتابع "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل شخصاً كهذا على الإطلاق".