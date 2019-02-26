سياسة
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ارتياح يسود الجولة الأخيرة من محادثات أمريكا وطالبان في قطر
تهدف المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع حركة طالبان إلى إنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من 17 عاماً. وتستقبل قطر المحادثات كوسيط لتسهيل التواصل بين أطراف الأزمة.
ارتياح يسود الجولة الأخيرة من محادثات أمريكا وطالبان في قطر
مكتب حركة طالبان الأفغانية في الدوحة سهل سير المفاوضات مع واشنطن / AP
26 فبراير 2019

أعربت الولايات المتحدة وحركة طالبان عن تفاؤلهما بشأن الجولة الأخيرة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان.

وقال المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد إن المحادثات التي دخلت يومها الثاني الثلاثاء تمثل "لحظة مهمة".

كما أشارت طالبان إلى التقدم، وزاد من التوقعات وجود المُلا عبد الغني برادر أحد مؤسسي الحركة وقائد العسكري المخضرم.

ويعتقد أن المناقشات المغلقة في قطر، حيث تحتفظ طالبان بمكتب سياسي هناك، تركز على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإطلاق مفاوضات بين طالبان والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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