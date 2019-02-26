قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تغيّر آراءهم في ضرورة ممارسة ضغوط على السعودية بسبب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وسلوكها في حرب اليمن، بعد استماعهم لإفادة منها حول ذلك.

وتوقّع الأعضاء أن يجري المجلس تصويتا قريباً ربما الأسبوع المقبل بشأن إنهاء دور الولايات المتحدة في اليمن.

جاء ذلك بعد اجتماع جمع مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لمناقشة الوضع في اليمن، وسط غضب في الكونغرس منذ أشهر إزاء السعودية.

وقال كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، للصحفيين بعد الاستماع للإفادة "لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو عقول".

ورفض السناتور جيم ريش رئيس اللجنة الجمهوري التعليق بعد الاستماع إلى الإفادة، لكنه قال في بيان في وقت سابق إن الإدارة "في تواصل مستمر" معه فيما يتعلّق بالتحقيق في مقتل خاشقجي.

وأضاف أن اللجنة تخطط أيضاً لإفادة سرّية أخرى مع الإدارة هذا الأسبوع فيما يتعلق بعقوبات قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان والسعودية.

وقام مشرّعون جمهوريون وديمقراطيون بتفعيل بند في قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول، وأمهلوا الإدارة 120 يوماً حتى الثامن من فبراير/شباط لتقديم تقرير حول من المسؤول عن مقتل خاشقجي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤول أو المسؤولين عن ذلك.

وقدّم أعضاء بالكونغرس عدة نصوص لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على الرياض، وصادق هذا الشهر أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الذي يغلب عليه الديمقراطيون، على قرار يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.