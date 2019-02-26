أهم الأحداث:

نائب الرئيس الأمريكي يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو يؤكد دعم واشنطن له، والبشير يصدر "أوامر طوارئ" تحظر التجمعات والإضرابات وتمنح القوات الأمنية سلطات واسعة.

أهم الأحداث:

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بنس يؤكد دعم واشنطن لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مئة بالمئة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب غوايدو حتى تستعيد فنزويلا حريتها"، وأضاف بنس، في كلمة له خلال اجتماع مع مجموعة ليما بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، أن "منع دخول المساعدات شحذ عزيمة الولايات المتحدة لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو". [TRT عربي]

والتقى بنس خلال الاجتماع بغوايدو، وتوجه إليه بالحديث قائلاً "نحن معك مئة بالمئة، أود أن أطمئنك أيها الرئيس غوايدو أن الأحداث المأساوية في بداية الأسبوع لم ينتج عنها سوى شحذ عزيمة الولايات المتحدة للوقوف معكم". [TRT عربي]

وفرضت الولايات المتحدة، الإثنين، حزمة عقوبات جديدة على فنزويلا، بعدما تسببت أعمال عنف في منع دخول مساعدات غذائية وطبية للبلاد. [رويترز]

الرئيس السوداني يصدر "أوامر طوارئ" تحظر التجمعات والإضرابات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، أربعة "أوامر طوارئ"، تُحظر بموجبها التجمعات والمواكب الاحتجاجية غير المرخص لها، وتُجرّم الإضرابات وأشكال التوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة. [TRT عربي]

وتحطر الأوامر الرئاسية إقامة الندوات والتجمعات والفاعليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، وتجرّم إغلاق الطرق العامة أو إعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، أو "القيام بممارسات من شأنها الحط من هيبة الدولة". [وكالة السودان للأنباء]

وتمنح أوامر البشير القوات النظامية سلطات واسعة تسمح بدخول المباني والمحال الخاصة واعتقال المواطنين المشتبه بهم، وفرض الرقابة على الممتلكات والمنشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يُشتبه بأنها مخالفة للقانون، إلى حين إتمام التحريات أو المحاكمة. [وكالة السودان للأنباء]