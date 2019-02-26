سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 26 فبراير/شباط 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 فبراير/شباط 2019
الرئيس السوداني أصدر "أوامر طوارئ" تحظر التجمعات الاحتجاجية وتمنح قوات الأمن سلطات واسعة
26 فبراير 2019

أهم الأحداث:

نائب الرئيس الأمريكي يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو يؤكد دعم واشنطن له، والبشير يصدر "أوامر طوارئ" تحظر التجمعات والإضرابات وتمنح القوات الأمنية سلطات واسعة.

أهم الأحداث:

قمة ترمب-كيم الثانية.. الرئيس الأمريكي متفائل رغم تخوفات من "اندفاعه"

إصلاحات البشير تواجَه بالاحتجاجات ومخاوف من استعمال "الطوارئ" للقمع

شاهد!

السعوديتان ريم وروان هاربتان في مدينة هونغ كونع وتطلبان اللجوء

بنس يؤكد دعم واشنطن لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مئة بالمئة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب غوايدو حتى تستعيد فنزويلا حريتها"، وأضاف بنس، في كلمة له خلال اجتماع مع مجموعة ليما بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، أن "منع دخول المساعدات شحذ عزيمة الولايات المتحدة لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو". [TRT عربي]

والتقى بنس خلال الاجتماع بغوايدو، وتوجه إليه بالحديث قائلاً "نحن معك مئة بالمئة، أود أن أطمئنك أيها الرئيس غوايدو أن الأحداث المأساوية في بداية الأسبوع لم ينتج عنها سوى شحذ عزيمة الولايات المتحدة للوقوف معكم". [TRT عربي]

وفرضت الولايات المتحدة، الإثنين، حزمة عقوبات جديدة على فنزويلا، بعدما تسببت أعمال عنف في منع دخول مساعدات غذائية وطبية للبلاد. [رويترز]

الرئيس السوداني يصدر "أوامر طوارئ" تحظر التجمعات والإضرابات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، أربعة "أوامر طوارئ"، تُحظر بموجبها التجمعات والمواكب الاحتجاجية غير المرخص لها، وتُجرّم الإضرابات وأشكال التوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة. [TRT عربي]

وتحطر الأوامر الرئاسية إقامة الندوات والتجمعات والفاعليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، وتجرّم إغلاق الطرق العامة أو إعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، أو "القيام بممارسات من شأنها الحط من هيبة الدولة". [وكالة السودان للأنباء]

وتمنح أوامر البشير القوات النظامية سلطات واسعة تسمح بدخول المباني والمحال الخاصة واعتقال المواطنين المشتبه بهم، وفرض الرقابة على الممتلكات والمنشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يُشتبه بأنها مخالفة للقانون، إلى حين إتمام التحريات أو المحاكمة. [وكالة السودان للأنباء]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us