فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على أربعة من حكام الولايات المؤيدين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وجمّدت كل الأصول التي يمتلكونها في الولايات المتحدة، بينما قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن "منع دخول المساعدات شحذ عزيمة الولايات المتحدة لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو".

وخلال كلمته في بداية اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قال بنس إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب غوايدو حتى تستعيد فنزويلا حريتها".

وفُرضت العقوبات الجديدة بالتزامن مع لقاء عقده بنس وغوايدو مع أعضاء مجموعة ليما في بوغوتا.

وتوجّه بنس بالحديث إلى غوايدو قائلاً "نحن معك مئة بالمئة. أود أن أطمئنك أيها الرئيس غوايدو أن الأحداث المأساوية في بداية الأسبوع لم ينتج عنها سوى شحذ عزيمة الولايات المتحدة للوقوف معكم".

وقالت مصادر دبلوماسية وشخصيات مشاركة في الاجتماع إنه في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة عن سبل لزيادة الضغط على مادورو، فإنه من المرجح أن تجدد معارضتها لاستخدام القوة في التعاطي مع الأزمة الفنزويلية، وفق وكالة رويترز.