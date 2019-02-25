سياسة
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الأسد في طهران للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية
أفادت وسائل إعلام سورية بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد توجه في زيارة رسمية إلى طهران للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية. والتقى الأسد خلال الزيارة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
الأسد في طهران للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية
الأسد زار إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية  / AFP
25 فبراير 2019

قالت وكالة سانا السورية، الإثنين، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث اجتمع بالمرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتطرق اللقاء بين الأسد وخامنئي إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، إذ أشار خامنئي إلى أن "تحقيق مصالح شعوب المنطقة يتطلب من حكوماتها التوقف عن الانصياع لإرادة بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وحسب سانا التقى الأسد بعد لقائه خامنئي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث "عبّر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد".

وتناول اللقاء الجهود المبذولة وفقاً لمسار أستانة من أجل إنهاء الحرب في سوريا، إذ نقل روحاني للأسد ما أسفر عنه لقاء سوتشي الأخير الذي جمع الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران.

وتطابقت، حسب سانا، وجهات النظر حول "سبل تحقيق التقدم المنشود في هذا الإطار بما يحفظ وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها والقضاء على الإرهاب في أراضيها كافة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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