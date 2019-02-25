قالت وكالة سانا السورية، الإثنين، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث اجتمع بالمرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتطرق اللقاء بين الأسد وخامنئي إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، إذ أشار خامنئي إلى أن "تحقيق مصالح شعوب المنطقة يتطلب من حكوماتها التوقف عن الانصياع لإرادة بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وحسب سانا التقى الأسد بعد لقائه خامنئي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث "عبّر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد".

وتناول اللقاء الجهود المبذولة وفقاً لمسار أستانة من أجل إنهاء الحرب في سوريا، إذ نقل روحاني للأسد ما أسفر عنه لقاء سوتشي الأخير الذي جمع الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران.

وتطابقت، حسب سانا، وجهات النظر حول "سبل تحقيق التقدم المنشود في هذا الإطار بما يحفظ وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها والقضاء على الإرهاب في أراضيها كافة".