وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إلى الدوحة، الإثنين، لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حركة طالبان من أجل إنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاماً. ويمكن أن تشكل هذه الجولة لحظة مهمة، وفقاً للمبعوث الأمريكي.

وكتب خليل زاد في تغريدة "وصلت إلى الدوحة لألتقي وفداً من طالبان يتمتع بصلاحيات أكبر ، هذا يمكن أن يكون لحظة مهمة". وأضاف "أقدّر استضافة قطر وتسهيل باكستان للسفر. الآن بدأ العمل".

وذكرت حركة طالبان من جهتها، أن الملا عبد الغني بردار، وهو أحد مساعدي زعيم الحركة وأحد مؤسسيها، وصل إلى العاصمة القطرية في وقت متأخر من الأحد.

ولم يتوافر سوى تفاصيل محدودة في هذه المرحلة عن مدة هذه الجولة الجديدة من المفاوضات أو جدول أعمالها.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني وُصفت المفاوضات التي دامت ستة أيام متعاقبة بأنها أهم تقدم منذ التدخل الأمريكي في أفغانستان عام 2001.

وكان الجانبان اختتما المفاوضات مع مسوّدة اتفاق ركّزت على وعود طالبان بمنع تحوّل أفغانستان إلى قاعدة خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية.

ولم يعرف الدور الذي يمكن أن يلعبه عبد الغني بردار خلال المحادثات، ولكن وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ وجود قيادي مؤثر يتمتع بدعم فصائل الحركة يرفع سقف التوقعات.

وقال المحلل الأفغاني أحمد سيدي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "مشاركة أحد مساعدي زعيم طالبان الملا بردار تؤكد جدية الجانبين هذه المرة".

وكان بردار وُقف في باكستان في 2010 وأُفرجَ عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وعُيّن رئيساً للمكتب السياسي لطالبان في الدوحة. وكان يُعَدّ لفترة طويلة مساعد زعيم الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013.

من جهته، رحب موفد أفغانستان الخاص للسلام عمر دودزاي، بمشاركة بردار، مشيراً إلى أنه معروف باستقلاليته واتخاذه قرارات صعبة.

وقال دودزاي في مؤتمر صحفي في كابول "آمل أن يستخدم هذه الاستقلالية ليقرر إحلال السلام في أقرب وقت ممكن".

غير أن حكومة كابول عبّرت من جهتها، عن شعورها بالقلق مجدداً لاستبعادها من المفاوضات.

وتبدو طالبان مصممة على رفض التفاوض مع حكومة كابول معتبرة أنها دمية بيد الولايات المتحدة.