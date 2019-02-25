سياسة
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أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط تقترب من تحقيق هدفها
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن أعمال التنقيب في البحر المتوسط بواسطة سفينة فاتح ستصل في غضون أسبوع أو أسبوعين إلى عمق 5 آلاف و500 متر، مبيناً أنّهم سيتأكدون عندها من وجود موارد طبيعية من عدمه.
أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط تقترب من تحقيق هدفها
تركيا أطلقت سفينة فاتح الوطنية للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة / AA
25 فبراير 2019

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الإثنين، إن أعمال التنقيب في البحر المتوسط تقترب من تحقيق هدفها.

وأشار دونماز خلال حديثه في القمة التركية الثانية للطاقة والموارد الطبيعية، المُقامة في مدينة إسطنبول، إلى أن أعمال التنقيب بواسطة سفينة فاتح ستصل في غضون أسبوع أو أسبوعين إلى عمق 5 آلاف و500 متر، مبيناً أنّهم سيتأكدون عندها من وجود موارد طبيعية من عدمه.

ولفت الوزير إلى أن أعمال التنقيب تجري بجهود تركية خالصة، مشيراً إلى أن الاستعانة بجهود دول أجنبية في أعمال التنقيب كانت ستكلف ضعف الأموال الحالية.

وبيّن أن سفينة التنقيب التركية الثانية موجودة في حوض بناء السفن، وستواصل أعمال التنقيب بعد مدة قصيرة.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة فاتح الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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