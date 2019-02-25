سياسة
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سلات غذائية من الهلال الأحمر التركي إلى الأيتام ومرضى السرطان في اليمن
وزع الهلال الأحمر التركي خلال عام 2018 مساعدات إنسانية على 23 مليون شخص في مختلف مناطق العالم، حسب تصريح لمدير عام الجمعية كرم قنق.
سلات غذائية من الهلال الأحمر التركي إلى الأيتام ومرضى السرطان في اليمن
وزع الهلال الأحمر التركي خلال 2018 مساعدات إنسانية على 23 مليون شخص في العالم / AA
25 فبراير 2019

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الأحد، 225 سلة غذائية على مرضى السرطان ودار أيتام في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وتم توزيع السلال في مقر الجمعية الوطنية لمرضى السرطان في مدينة كريتر، بحضور كل من مصطفى آيدن، والمندوب المالي للجمعية مراد قره قايا، والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، ورئيس الغرفة التجارية في عدن أبو بكر باعبيد، حسب مراسل الأناضول.

وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر التركية في اليمن مصطفى آيدن لوكالة الأناضول، إن الجمعية وزعت 200 سلة غذائية على مرضى السرطان، كما دعمت مطبخ دار للأيتام بـ25 سلة، ضمن مشروع المساعدات الإنسانية التي تقدمها في محافظات يمنية.

وأضاف "حرصنا على مساعدة مرضى السرطان والأيتام، لحاجتهم الشديدة لمثل تلك المساعدات للتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها".

وتقدم تركيا، عبر جمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية، مساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، الذي بات معظم سكانه في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويشهد اليمن منذ نحو خمس سنوات حرباً أهلية بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار من العام التالي يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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