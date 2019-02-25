سياسة
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محامون ينظمون وقفة احتجاجية ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
خرج محامون جزائريون، الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام إحدى محاكم العاصمة الجزائر، رافضين ترشح الرئيس الجزائري لولاية خامسة، ردد خلالها المشاركون هتافات مثل "لا للعهدة الخامسة"، و"الدفاع يريد احترام الدستور"، في استمرار للحراك الذي بدأ منذ أيام.
محامون ينظمون وقفة احتجاجية ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
تشهد البلاد حراكاً شعبياً ومظاهرات شبه يومية ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة / AP
25 فبراير 2019

نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية مفاجئة أمام إحدى محاكم العاصمة الجزائر، الإثنين، رفعوا خلالها شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وتجمع عشرات من المحامين أمام مبنى "محكمة سيدي محمد" وسط العاصمة، ووسط طوق أمني من قوات الشرطة التي منعت تحول الوقفة إلى مسيرة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن شهود عيان.وردد المشاركون في الوقفة عدة هتافات مثل "لا للعهدة الخامسة"، و"الدفاع يريد احترام الدستور"، كما رفعوا لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الدفاع مع المواطن"، و"الدفاع يريد احترام الحريات".وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع كلمة لرئيس الوزراء أحمد أويحي في مبنى البرلمان المجاور للمحكمة؛ ثمن فيها "سلمية" المظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة، ودعا إلى اليقظة من "انحرافها"، لكنه أكد أن الصندوق هو الفيصل في مسألة استمرار بوتفليقة في الحكم من عدمه.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لمناشدات أنصاره، متعهداً في رسالة إلى الجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكاً شعبياً ومظاهرات شبه يومية ودعوات إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، لكن الأخير دعا، الأحد، في رسالة إلى الجزائريين، إلى "الاستمرارية" لتحقيق التقدم وسط تمسك أنصاره بترشيحه.

وتشهد البلاد تضييقاً على حرية الصحافة، وعلى الصحفيين، خصوصاً في الفترة الأخيرة، لمنع رفعها أصواتاً معارضة وتغطيتها مظاهرات البلاد، قُبيل إجراء الانتخابات في أبريل/نيسان القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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