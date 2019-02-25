أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك أن الفريق التركي في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا انتهى من تأسيس القاعدة العلمية المؤقتة.

وقال وارانك في فعالية انتخابية لحزب العدالة والتنمية التركي في ولاية بولو وسط تركيا "أبشركم بأن أصدقاءنا في قارة أنتاركتيكا أسسوا القاعدة التركية المؤقتة، وقد أرسلوا الصور".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أرسلت إلى اليوم 3 فرق علمية انطلق آخرها من مدينة إسطنبول في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وسط حفل وداع نُظم في صالة كبار الزوار بمطار أتاتورك.

وسيجري الفريق التركي أبحاثاً في مجال الخرائط والطبوغرافيا بمعونة عضو في الفريق من المديرية العامة للخرائط، وأبحاثاً في مجال الخرائط البحرية.