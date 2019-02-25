وجّه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، انتقاداً إلى المشاركين في القمة المشتركة التي تجمع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر قالن في تغريدة صورة للشباب التسعة الذين أُعدموا في مصر الأسبوع الماضي، وقال "هؤلاء الشباب التسعة أعدمهم نظام السيسي الذي ترحّب به بعض الدول الغربية والخليجية. عارٌ عليهم جميعاً، إنهم متواطئون جميعاً في هذه الجريمة".

ووجه قالن حديثه إلى كل من رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جانكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، وقال "السيسي أعدم 9 شباب من بين 46 شخصاً آخر، وستستمرون في حضور القمة العربية الأوروبية في مصر؟ أين قيمكم ومبادئكم؟ عارٌ عليكم جميعاً".

ويأتي تصريح قالن بعد يومين من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "السيسي منذ تسلمه السلطة أعدم حتى الآن 42 شخصاً كان آخرهم 9 أشخاص، وهذا أمر لا يمكن قبوله"، وتابع "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل شخصاً كهذا على الإطلاق".