أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، أنه سيمدد مهلة كانت ستنتهي مطلع مارس/آذار المقبل، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين.

وقال ترمب في تغريدة "عقدنا محادثات مثمرة بشأن عدد من القضايا الصعبة التي تؤدي إلى الانقسام بين الولايات المتحدة والصين"، وأضاف "سأقوم بتأجيل الزيادة الأمريكية في الرسوم المقررة مطلع مارس/آذار"، دون تحديد مدة التأجيل.

وفي وقت سابق قال ترمب إنه إذا شهدت المحادثات تقدماً فإنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتجعه بولاية فلوريدا، لإبرام اتفاق تجاري نهائي.

وجرت جولة من المفاوضات بين وفدين رفيعين من البلدين في بكين مؤخراً، بهدف إيجاد حل "للحرب التجارية" بين الجانبين التي بدأت في مارس/آذار 2018، وارتفعت حدتها في يونيو/حزيران الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلاً منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوماً، تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وفي وقت سابق وافق ترمب على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار حتى بداية مارس/آذار المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.