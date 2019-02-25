سياسة
3 دقيقة قراءة
تيريزا ماي تدرس خطة لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن تيريزا ماي تسعى لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى شهرين، في الوقت الذي أكدت فيه على مواصلة التشاور مع قادة أوروبا حول بريكست من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع.
تيريزا ماي تدرس خطة لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تيريزا ماي تسعى لتقديم خطة حول تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي / Reuters
25 فبراير 2019

ذكرت صحيفة تلغراف، الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدرس خطة سيتم بموجبها تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى شهرين.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الحكومة البريطانية أعدوا سلسلة من الخيارات جرى تداولها في مطلع الأسبوع، في محاولة لتفادي استقالة وزراء آخرين. ومن بين هذه الخيارات تقديم طلب رسمي لبروكسل لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تستطع ماي ضمان التوصل إلى اتفاق بحلول 12 مارس/آذار.

وأشارت تيريزا ماي إلى أن القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية تعد فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول بريكست.

وأكدت ماي، على هامش مشاركتها في القمة المنعقدة في مصر، أنه "على الرغم من أن القمة العربية الأوروبية ليست أساساً قمة للبريكست، فإنها ستكون فرصة سانحة للتشاور مع القادة الأوروبيين بهذا الشأن"، مشيرة إلى أنها "زارت بروكسل برفقة وزراء حكومتها الأسبوع الماضي وأن فريقها سيعود مجدداً إلى بروكسل، الثلاثاء".

وأضافت "نسعى للتعامل مع هذا الموضوع الذي أثاره البرلمان للتأكد من أن دعم إيرلندا الشمالية لا يمكن أن يكون إلى أجل غير مسمى".

وتابعت "لن نتمكن من إجراء تصويت في البرلمان على اتفاق بريكست هذا الأسبوع"، لكنها تعهدت بأن يحدث ذلك بحلول 12 مارس/آذار المقبل.

وأوضحت ماي أنه "لا يزال تقديرنا أننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في 29 مارس/آذار المقبل، وهذا ما نعمل من أجله".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل مع انتهاء المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب بموجب المادة 50.

وحسب بريكست تبدأ مرحلة انتقالية مدتها 21 شهراً عقب خروج لندن رسمياً من الاتحاد الأوروبي، تحافظ فيها بريطانيا على حقوقها ومسؤولياتها الناتجة عن عضويتها لدى الاتحاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us