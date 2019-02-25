سياسة
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استمرار تأجيل انسحاب الحوثيين جزئياً من مدينة الحديدة
تأجل تنفيذ الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة من قبل الحوثيين إلى الإثنين بعدما كان مقرراً الأحد، ويعود ذلك حسب مصادر من جماعة الحوثي إلى "تنصل ممثلي الحكومة اليمنية من الاتفاقات".
استمرار تأجيل انسحاب الحوثيين جزئياً من مدينة الحديدة
مقاتلو جماعة الحوثي يستعدون لبدء الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة / Reuters
25 فبراير 2019

قال مصدر في جماعة الحوثي، الأحد، إن تنفيذ الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة، غربي اليمن، تأجّل إلى يوم الإثنين.

وأفاد المصدر لوكالة لأناضول بأن تأجيل تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بانسحابهم يعود إلى "تنصل ممثلي الحكومة اليمنية من الاتفاقات".

من جهتها قالت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين، إن "تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة نتيجة تأخر رد الموافقة من قِبل ممثلي وفد الرياض"، في إشارة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

والأسبوع الماضي وافق الحوثيون على مقترح قدمه رئيس لجنة الانتشار وقائد فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة مايكل لوليسغارد، يقضي بانسحاب جزئي لقوات الطرفين من مناطق المواجهات في الحديدة والموانئ الإستراتيجية.

لكن الحكومة اليمنية أبدت موافقة مشروطة على أن يسبق ذلك اتفاق وتوقيع من الحوثيين على الانسحاب من الحديدة والموانئ بالكامل، وإعادة السلطات المحلية السابقة إلى إدارة المدينة بما في ذلك قوات الشرطة والأمن المركزي.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، أن الاتفاق سيُنفذ، الأربعاء الماضي، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة، في الوقت الذي تصاعدت حدة القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، خلال اليومين الماضيين.

وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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