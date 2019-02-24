قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأحد، إن نائب الرئيس مايك بنس، سيعلن عن خطوات ملموسة وتحركات واضحة لمواجهة الأزمة الفنزويلية، وذلك عندما يلتقي، الإثنين، عدداً من قادة دول المنطقة في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وذكرت وكالة رويترز أن المسؤول الأمريكي لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل حول الخطوات المذكورة.

وفي إشارة إلى منع القوات الفنزويلية قوافل مساعدات أمريكية من الدخول إلى البلاد، السبت، قال المسؤول لرويترز إن "ما حدث أمس لن يردعنا عن السعي لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا".

وفي وقت سابق، الأحد، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتت "معدودة".

وقال بومبيو لشبكة CNN الأمريكية إن "التوقّعات صعبة، وتحديد الأيام صعب، وأنا واثق من أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة".