سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول أمريكي: مايك بنس سيعلن خطوات ملموسة لمواجهة الأزمة الفنزويلية
قال مسؤول أمريكي إن نائب الرئيس مايك بنس سيعلن خلال لقائه بعدد من قادة دول المنطقة في العاصمة الكولومبية عن خطوات ملموسة لمواجهة الأزمة الفنزويلية.
مسؤول أمريكي: مايك بنس سيعلن خطوات ملموسة لمواجهة الأزمة الفنزويلية
مسؤول أمريكي قال إن مايك بنس سيعلن عن تحركات واضحة لمواجهة الأزمة الفنزويلية  / AA
24 فبراير 2019

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأحد، إن نائب الرئيس مايك بنس، سيعلن عن خطوات ملموسة وتحركات واضحة لمواجهة الأزمة الفنزويلية، وذلك عندما يلتقي، الإثنين، عدداً من قادة دول المنطقة في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وذكرت وكالة رويترز أن المسؤول الأمريكي لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل حول الخطوات المذكورة.

وفي إشارة إلى منع القوات الفنزويلية قوافل مساعدات أمريكية من الدخول إلى البلاد، السبت، قال المسؤول لرويترز إن "ما حدث أمس لن يردعنا عن السعي لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا".

وفي وقت سابق، الأحد، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتت "معدودة".

وقال بومبيو لشبكة CNN الأمريكية إن "التوقّعات صعبة، وتحديد الأيام صعب، وأنا واثق من أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us