سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 25 فبراير/شباط 2019
بومبيو قال إنه على ثقة أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن أيام مادورو معدودة / AP
25 فبراير 2019

أهم الأحداث:

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرب عن ثقته بأنّ أيام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو معدودة. واحتجاجات جديدة في الجزائر ضدّ ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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بومبيو: واثق بأن أيام مادورو معدودة

    قال وزير الخارجية الأمريكي إنه واثق من أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة. وأضاف أن هدف بلاده هو أن "يختفي النفوذ الكوبي والروسي الذي جرّ فنزويلا إلى الحضيض لسنوات طويلة". [TRT عربي]

    وقال بومبيو لشبكة CNN الأمريكية "التوقع أمر صعب، وتحديد يوم أمر صعب، وأنا على ثقة أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن أيام مادورو معدودة". [BBC]

    استمرار المظاهرات المعارضة لترشح بوتفليقة في العاصمة الجزائرية 

      بعد يومين من تنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد قالت الشرطة إن نحو 800 محتج خرجوا إلى الشوارع. ووسط حضور أمني كثيف ردد المحتجون هتافات مناوئة لبوتفليقة، مطالبين بمزيد من الحريات، قبل أن تطلق عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. [TRT عربي]

      من جهته، قال مدير حملة الرئيس الجزائري، رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، إن مشروع الولاية الخامسة "لا يزال قائماً". وأوضح أن "الشعب الجزائري كله من حقه أن يعبر عن موقفه بخصوص الانتخابات المقبلة". [الجزيرة]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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