سياسة
4 دقيقة قراءة
نتنياهو يتحالف مع حزب متطرف لكسب الانتخابات ويتعرض لانتقادات حادة
في حدث نادر، انتقد اللوبي الأمريكي الشهير بدعمه لإسرائيل، إيباك، تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أحزاب يمينية متطرفة في سياق التحضير للاستحقاق المرتقب في أبريل/نيسان المقبل.
نتنياهو يتحالف مع حزب متطرف لكسب الانتخابات ويتعرض لانتقادات حادة
نتنياهو قال إن التحالف أفضل حماية لأمن إسرائيل  / AP
24 فبراير 2019

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتقادات نادرة من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، أكبر جماعة ضغط أمريكية مؤيدة لإسرائيل، وذلك بسبب التحالف الانتخابي الذي أبرمه مع حزب يميني متطرف يناصر سياسات الحاخام الراحل المعروف بعدائه للعرب مائير كاهانا.

وأبرم نتنياهو الاتفاق مع حزب القوة اليهودية، الأربعاء، وذلك في مواجهة اندماج جديد لأحزاب الوسط تظهر استطلاعات الرأي أنه قد يُلحق الهزيمة بنتنياهو.

وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب القوة اليهودية، ربما لن يتمكن من دون ذلك التحالف من الحصول على الحد المطلوب، وهو 3.25 في المئة للفوز بأي مقاعد في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً.

ودافع نتنياهو عن تحالفه الانتخابي باعتباره وسيلة لتحسين فرصِه في تشكيل ائتلاف حكومي من الجناح اليميني بزعامة حزب الليكود الذي يرأسه من أجل تحقيق ولاية خامسة بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان. وقال إن مثل هذا التحالف "سيكون أفضل حماية لأمن إسرائيل".

لكن الانتقادات التي وجهتها لجنة إيباك وتجمع يهودي أمريكي كبير آخر هو المؤتمر الأمريكي اليهودي، ضد حزب القوة اليهودية، هيمنت على التغطية الانتخابية في إسرائيل للسباق المحتدم بشدة.

وقالت إيباك إنها "تتبع سياسة قائمة منذ فترة طويلة تتمثل في عدم الاجتماع مع أعضاء من هذا الحزب العنصري والبغيض"، مرددة بذلك تغريدة سابقة للمؤتمر الأمريكي اليهودي عبر موقع تويتر.

وأيدت إيباك، بوجه عام، سياسات نتنياهو خلال 13 عاماً قضاها في السلطة، على الرغم من أن بعض المنظمات الأمريكية اليهودية عبّرت عن تحفظات إزاء تحرّك إسرائيل باتجاه اليمين.

وقال بيني غانتس، وهو المنافس البارز لنتنياهو وزعيم تحالف الوسط الجديد الذي أطلق عيه اسم الأبيض والأزرق، إن رئيس الوزراء تجاوز خطاً أخلاقياً ويدمّر "علاقتنا المهمة مع الأمريكيين اليهود".

وفي أعقاب انتقاداتها، أعلنت إيباك على تويتر، الأحد، تأكيد نتنياهو بأنه سيلقي كلمة أمام مؤتمرها السنوي بشأن السياسات في واشنطن أواخر الشهر المقبل.

ويصف زعماء حزب القوة اليهودية أنفسهم بأنهم خلفاء لمائير كاهانا، وهو الحاخام أمريكي المولد الذي أمضى فترة في البرلمان في الثمانينيات قبل أن تحظر إسرائيل حزب كاخ الذي يتزعمه بوصفه عنصرياً.

واغتيل كاهانا في نيويورك عام 1990 على يد مسلح أمريكي مصري المولد. وكان كاهانا يؤيد تهجير الفلسطينيين إلى دول عربية مجاورة.

وقال مدير مكتب المؤتمر الأمريكي اليهودي في القدس المحتلة لوكالة رويترز، أفيتال ليبوفيتش، "نحن عادة لا نتدخل في الانتخابات، ولكن في هذه الحالة نحتاج أن يكون صوتنا مسموعاً".

وقال أحد زعماء حزب القوة اليهودية ايتمار بن جفير، في رده على سؤال لراديو جيش الاحتلال، عن انتقادات إيباك "إنهم لا يقيمون هنا، لا يرون الهجمات الإرهابية ولم يتعرضوا مباشرة للدماء التي سالت هنا".

وقال باروخ مارزيل، من حزب القوة اليهودية وهو مستوطن في الضفة الغربية المحتلة مثل بن جفير، لرويترز، إن الحزب يحصل على "الكثير من الدعم من اليهود وغير اليهود" في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونددت صحيفة إسرائيل هيوم المؤيدة لنتنياهو بانتقادات إيباك واتهمتها في عنوان رئيسي "بأنها تعمل لصالح وسائل الإعلام والسياسيين في الخارج لتوجيه ضربة للجناح اليميني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us