سياسة
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مصطفى شنطوب رئيساً للبرلمان التركي خلفاً لبن علي يلدريم
انتُخب النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى شنطوب رئيساً للبرلمان التركي بعد حصوله في جلسة تصويت على أغلبية أصوات النواب. وتم انتخاب شنطوب ليكون خلفاً لبن علي يلدريم الذي ترشّح للانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول.
مصطفى شنطوب رئيساً للبرلمان التركي خلفاً لبن علي يلدريم
رئيس البرلمان المنتخب مصطفى شنطوب حصل على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب / AA Archive
24 فبراير 2019

فاز النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى شنطوب، الأحد، برئاسة البرلمان التركي، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.

وحقق شنطوب الأغلبية المطلقة في جولة التصويت الثالثة التي أقيمت في الجمعية العامة للبرلمان التركي، بحصوله على 336 صوتاً من أصل 542 صوتاً.

وللفوز برئاسة البرلمان، يتعيّن على المرشح نيل ثلثي الأصوات، أي 400 صوت في أيٍّ من الجولتين الأولى والثانية، أما في الجولة الثالثة فيكفي الحصول على الأغلبية المطلقة أي 301 صوت. وفي حال تعذر ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى صوتاً، في جولة رابعة يفوز بها الحائز على أكبر قدر من الأصوات.

وحصل منافس شنطوب، النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنغين ألطاي على 124 صوتاً، فيما حصل النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سربيل كمال باي بكغوزغو على 46 صوتاً. وحلّ النائب عن الحزب الجيد إمام حسين فيليز، رابعاً بحصوله على 33 صوتاً، بينما اعتُبرت 3 أصوات خلال الجولة الثالثة باطلة.

ويأتي انتخاب النائب مصطفى شنطوب، رئيساً للبرلمان التركي بعد استقالة سلفه بن علي يلدريم في 18 من الشهر الجاري إثر ترشحه للانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول والمرتقبة في نهاية مارس/آذار المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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