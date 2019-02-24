سياسة
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نصف القادة العرب يغيبون عن أول قمة عربية أوروبية
يغيب تمثيل نصف قادة وزعماء الدول العربية عن القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها مصر، وفق إحصاء لوكالة الأناضول، استناداً إلى ما نشرته وسائل إعلام وبيانات رسمية وتصريحات خاصة من الجهات المعنية.
نصف القادة العرب يغيبون عن أول قمة عربية أوروبية
تنعقد القمة العربية الأوروبية في مصر وسط دعوات لمقاطعتها / AFP
24 فبراير 2019

يشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها مصر، لمدة يومين، 21 مسؤولاً عربياً، بخلاف أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، فضلاً عن 28 من القادة والمسؤولين الأوروبيين.

ووفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى ما نشرته وسائل إعلام وبيانات رسمية وتصريحات خاصة من الجهات المعنية، سيكون التمثيل العربي، 21 دولة من 22 في ظل تجميد عضوية سوريا، موزَّعاً بين 11 مسؤولاً على مستوى القادة والرؤساء، و4 على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو نوابهما، و4 على مستوى الوزراء، و2 على مستوى أقل من ذلك،وبذلك يغيب تمثيل نصف قادة وزعماء الدول العربية.

وعَزَت قطر، وفق وسائل إعلام، غياب أميرها الشيخ تميم بن حمد، إلى إرسال دعوة القمة إلى الدوحة بطريقة غير بروتوكولية، لم تتضمن دعوة زعيم البلاد، في حين غاب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي تشهد بلاده احتجاجات.

ووفق بيانات مصرية رسمية، يشارك 28 مسؤولاً أوروبياً بين رئيس ورئيس حكومة، ووزير خارجية، بخلاف مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ومن أبرز الغائبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دون أسباب معلنة.

ومن أبرز المشاركين من القادة الأوروبيين، وفق وسائل الإعلام، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخلاف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وتنطلق القمة العربية الأوروبية الأولى في منتجع شرم الشيخ السياحي اليوم وغداً، وتُعقد الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة في الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وتعقب الجلسةَ الافتتاحية جلسةٌ مفتوحة بين القادة المشاركين فيها، تتناول تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، وفق الإعلام المصري.

وتتواصل الجلسات في اليوم التالي، الإثنين، بدءاً بجلسة حوار تفاعلي مغلقة بين الجانبين تتركز على موضوع واحد يتعلق بسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، يليها جلسة عامة ثانية مغلقة تركز على محورين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية.

وتُختتم فاعليات القمة بجلسة ختامية علنية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، يليها عقد مؤتمر صحفي مساء ذات اليوم، وإعلان البيان الختامي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان سابق، إن القمة التي تُعقد على مدار يومين، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، ستركز على "كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا".

وحدد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة".

وقبل انعقاد أعمال القمة، عُقد اجتماعان بين الجانبين العربي والأوروبي، الأول على مستوى الخبراء بمقر الجامعة العربية نهاية الشهر الماضي، وآخر وزاري في بروكسل مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

ووسط دعوات معارضين مصريين، لقادة أوروبا إلى مقاطعة "القمة العربية الأوروبية" على خلفية الإعدامات الأخيرة بحق 9 معارضين الأسبوع الماضي، تُعقد القمة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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