سياسة
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إسرائيل تعتقل مدير مجلس أوقاف القدس والأردن يطالب بالإفراج عنه
شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي موجة من الاعتقالات في القدس على خلفية تمكُّن المقدسيين من فتح باب الرحمة والصلاة فيه. وشملت الاعتقالات رئيس مجلس الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب. وأدان الأردن اعتقاله، مطالباً سلطات الاحتلال بالإفراج عنه.
إسرائيل تعتقل مدير مجلس أوقاف القدس والأردن يطالب بالإفراج عنه
شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل رئيس مجلس الأوقاف والمدير السابق للمسجد الأقصى وتقرر ابعادهما عن المسجد / AFP
24 فبراير 2019

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، من منزله في بلدة بيت حنينا شماليّ القدس، كما اعتقلت مدير أكاديمية الأقصى للوقف والتراث والمدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوبيّ القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عبد العظيم سلهب وناجح بكيرات قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام.

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود أن "شرطة الاحتلال أخذت قراراً استباقياً بشأن إبعادهما قبل عرضهما خلال ساعات اليوم على محكمة الاحتلال"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفق ‎مسؤول العلاقات العامة والإعلام ‎في ‎دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس‎ فراس الدبس، فإن اعتقال سلهب وبكيرات جاء على خلفية تمكن المقدسيين من فتح باب الرحمة قبل يومين.

وشوهد الشيخ عبد العظيم سلهب في أثناء فتحه باب المصلى قبل دخول المصلين إليه، حيث أدّوا صلاة الجمعة.

ويتبع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الذي يترأسه سلهب وزارة الأوقاف الأردنية.

وأدان الأردن اعتقال إسرائيل رئيس مجلس أوقاف القدس عبد العظيم سلهب، معتبراً أن اعتقاله يهدف إلى إضعاف دور أوقاف القدس في حماية المسجد الأقصى وتشتيت الانتباه والجهود تجاهه.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، إن "التصعيد الإسرائيلي الخطير يأتي ضمن سياسة قوات الاحتلال للضغط على العاملين في أوقاف القدس وإضعاف الدور الذي يؤدّونه في حماية المسجد الأقصى وتشتيت الانتباه والجهود تجاهه".

وتمكن المقدسيون من فتح باب الرحمة الذي أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بوابته الخارجية، علماً بأن المبنى الذي يقع في ساحات المسجد الأقصى مُغلَق منذ عام 2003.

وعام 2003 أغلقت شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وجددت أمر الإغلاق سنوياً منذ ذلك الحين، إلا أنها أثارت غضب الفلسطينيين مؤخراً بإغلاق بوابة حديدية مؤدية إلى المصلى.

وتأتي الخطوة، حسب فلسطينيين، في إطار مساعي تل أبيب لتغيير الوضع القائم وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً وإحكام الاحتلال.

وكانت الشرطة الاسرائيلية اعتقلت أكثر من 40 فلسطينياً من سكان المدينة في القدس الشرقية، الجمعة، على خلفية التوتر والصدامات التي وقعت في المسجد الأقصى ومحيطه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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