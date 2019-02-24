أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أن بلاده "ستتخذ إجراءات" لدعم الديمقراطية في فنزويلا، معبّراً عن إدانته أعمال العنف التي يرتكبها ما وصفه بـ"عصابات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وقال بومبيو على حسابه في تويتر إن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون استعادة الديمقراطية سلميّاً في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين".

وأضاف "نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون في كفاحهم من أجل الحرية"، وذلك بعد مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين في مواجهات مع أشخاص يحاولون إدخال مساعدات إلى فنزويلا من بلدان مجاورة لها.

وأشار إلى أن "هذه الهجمات تسببت في وفيات وإصابات"، معرباً عن "تعاطفه العميق مع عائلات الذين قُتلوا بسبب هذه الأعمال الإجرامية".

وفي سياق الدعم الأمريكي، يعتزم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الاجتماع مع خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في العاصمة الكولومبية بوجوتا، الاثنين، على هامش اجتماع لزعماء مجموعة ليما الإقليمية، حسبما قال مساعد بنس.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن منع الجيش الفنزويلي قوافل مساعدات إنسانية أمريكية من عبور الحدود، السبت.

ويهدف الاجتماع إلى إظهار استمرار دعم الولايات المتحدة غوايدو، الذي يعترف به معظم الدول الغربية رئيسًا شرعياً لفنزويلا.