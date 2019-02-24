أهم الأحداث:

الرئيس السوداني عمر البشير يعيّن نائباً أول له ورئيساً جديداً للوزراء بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ وحل الحكومة. وفي فنزويلا، خمسة عناصر من الجيش ينشقون تزامناً مع إعلان زعيم المعارضة دخول أول شحنة مساعدات عبر الحدود.

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البشير يعيّن نائباً له ورئيساً للوزراء في أول يوم لحالة الطوارئ

عيّن الرئيس السوداني عمر البشير، نائباً أول له ورئيساً جديداً للوزراء السبت، بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ للتصدي لأطول احتجاجات يواجهها منذ توليه السلطة قبل 30 عاماً في انقلاب عسكري. [رويترز]

وفي تطور آخر أيضاً، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقرراً في أبريل/نيسان لأجَل غير مسمى نظراً للمتغيرات على الساحة السياسية، وفق تصريحات صحفية لرئيس قطاع التنظيم في الحزب، حامد ممتاز. [TRT عربي]

غوايدو يعلن دخول أولى المساعدات إلى فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، دخول أول شحنة مساعدات إنسانية من البرازيل إلى فنزويلا دون أن يوضح التفاصيل، تزامناً مع تحرك قافلة شاحنات محملة بمساعدات إنسانية من كولومبيا باتجاه الحدود. وتتابعت هذه التطورات إذ انشق 5 عناصر من الجيش، وفرّ بعضهم إلى كولومبيا. [TRT عربي]

على الصعيد الميداني، اندلعت اشتباكات، السبت، بين المواطنين الفنزويليين والجيش بسبب منع دخول المساعدات على الحدود مع كولومبيا والبرازيل. وأطلق الجنود الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية على المحتجين الذين حاولوا جمع المساعدات. وأفادت منظمات حقوقية بإصابة بعض المحتجين بالرصاص الحي، وبمقتل شخصين على الأقل. [BBC]