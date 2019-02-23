سياسة
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البشير يعين وزير الدفاع نائباً له ويجلب رئيساً جديداً للوزراء
بعد يوم على إعلانه حالة الطوارئ في أنحاء السودان، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير عدة قرارات، أبرزها تعيين رئيس جديد للوزراء ونائب للرئيس، وكان لافتاً أيضاً اختيار البشير للعسكريين ليكونوا حكاماً للولايات.
البشير يعين وزير الدفاع نائباً له ويجلب رئيساً جديداً للوزراء
البشير وعد بالحوار مع جميع السودانيين / AP
23 فبراير 2019

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، مرسوماً يقضي بتعيين، محمد طاهر إيلا، رئيساً لمجلس الوزراء، وذلك في بيان صادر عن الرئاسة السودانية. وكان أيلا، 68 عاماً، يشغل منصب والي ولاية الجزيرة منذ 2015. ويأتي تكليفه بالمنصب الجديد خلفاً لمعتز موسى، الذي أُعفي من منصبه.

وفي وقت سابق السبت، أصدر البشير مرسوماً جمهورياً يقضي بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيراً للدفاع، وكان منصب النائب الأول يشغله الفريق أول ركن بكري حسن صالح قبل إعفائه من منصبه.

وفي تطور آخر أيضاً، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقرراً في أبريل/نيسان لأجَل غير مسمى نظراً للمتغيرات على الساحة السياسية، وفق تصريحات صحفية لرئيس قطاع التنظيم في الحزب، حامد ممتاز.

وأعلن البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المقترحة والتي تتيح له الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وشرع البشير في تشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عين حكام ولايات جميعهم من العسكريين.

وتأتي تلك القرارات والتغييرات في المناصب الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد، منذ أكثر من شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالِبة بتنحي البشير، صاحَبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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