أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، مرسوماً يقضي بتعيين، محمد طاهر إيلا، رئيساً لمجلس الوزراء، وذلك في بيان صادر عن الرئاسة السودانية. وكان أيلا، 68 عاماً، يشغل منصب والي ولاية الجزيرة منذ 2015. ويأتي تكليفه بالمنصب الجديد خلفاً لمعتز موسى، الذي أُعفي من منصبه.

وفي وقت سابق السبت، أصدر البشير مرسوماً جمهورياً يقضي بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيراً للدفاع، وكان منصب النائب الأول يشغله الفريق أول ركن بكري حسن صالح قبل إعفائه من منصبه.

وفي تطور آخر أيضاً، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقرراً في أبريل/نيسان لأجَل غير مسمى نظراً للمتغيرات على الساحة السياسية، وفق تصريحات صحفية لرئيس قطاع التنظيم في الحزب، حامد ممتاز.

وأعلن البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المقترحة والتي تتيح له الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وشرع البشير في تشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عين حكام ولايات جميعهم من العسكريين.

وتأتي تلك القرارات والتغييرات في المناصب الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد، منذ أكثر من شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالِبة بتنحي البشير، صاحَبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلاً.