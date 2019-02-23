سياسة
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حزب بوتفليقة: حرية التعبير مكفولة لكن هناك من يسعى للفتنة
في رد أول على التظاهرات التي تشهدها الجزائر رفضاً لترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، قال قيادي في الحزب الحاكم إن هناك من يسعى إلى الفتنة، مشيراً إلى "حق الجزائريين في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية".
حزب بوتفليقة: حرية التعبير مكفولة لكن هناك من يسعى للفتنة
قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات / AP
23 فبراير 2019

قال المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، معاذ بوشارب، السبت، إن الدستور يكفل حق التعبير، في أول رد فعل من الموالاة على مظاهرات شعبية رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. جاء ذلك في كلمة بوشارب أمام كوادر الحزب بمحافظة وهران.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة،81 عاماً، لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان القادم، مع دعوات مستمرة لتظاهرات جديدة مناهضة للحزب الحاكم.

وحسب بوشارب، "من حق الجزائريين التعبير عن مطالبهم وآرائهم واستيائهم بالطرق السلمية"، لكنه اتهم أطرافاً، لم يُسمّها، "بالسعي إلى الفتنة"، معتبراً أنها "ستفشل في مسعاها".

ووعد منسق عام الحزب الحاكم بإصلاحات بعد فوز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة من خلال "الندوة (المؤتمر) الوطنية للحوار التي ستشمل تمثيلاً لجميع أطياف الشعب".

وفي 10فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهداً، في رسالة للجزائريين، بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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