شيّع عشرات الفلسطينيين، السبت، جثمان الفتى يوسف الداية (15 عاماً) الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أثناء مشاركته في فعاليات مسيرة العودة السلمية، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

ويشارك فلسطينيون كل جمعة، في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجُّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن قتل قوات الاحتلال لعشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.