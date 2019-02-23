سياسة
2 دقيقة قراءة
تحقيقات: تنظيم غولن الإرهابي خطط لمحاكمة أردوغان عام 2015
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات التركية حول تنظيم غولن الإرهابي ومدى تغلغله في الجهاز القضائي، أن التنظيم كان ينوي محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الدستورية عام 2015.
تحقيقات: تنظيم غولن الإرهابي خطط لمحاكمة أردوغان عام 2015
تنظيم غولن الإرهابي حاول استغلال تغلغله في المؤسسات القضائية لإقصاء أردوغان  / AA
23 فبراير 2019

أظهرت تحقيقات جديدة للقضاء التركي أن تنظيم غولن الإرهابي خطط عام 2015، لـ"محاكمة" الرئيس رجب طيب أردوغان، على يد عناصرها المندسين داخل جهاز القضاء.

جاء ذلك في إطار قضايا تشرف عليها المحكمة العليا، تتعلق بمحاكمة أعضاء الجهاز القضائي المفصولين والمسجونين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها التنظيم في يوليو/تموز 2016.

وكشفت التحقيقات مدى تغلغل التنظيم الإرهابي داخل المحاكم "العليا" و"الإدارية العليا" و"الدستورية"، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، في تركيا خلال الأعوام الماضية.

واستندت التحقيقات إلى مراسلات جرت بين قياديين في المنظمة داخل الجهاز القضائي، وورد في واحدة من المراسلات بين القياديين عمر إينان وسلامي أر، أنه "يجب العمل على مستوى المحكمة الدستورية" من أجل محاكمة أردوغان.

وينقل إينان في رسالته إلى أر أوامر من أجل البدء بإجراءات محاكمة أردوغان، ليقوم الأخير بإبلاغ بقية عناصر المنظمة بهذه الأوامر.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع غولن؛ حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us