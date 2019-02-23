أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، موافقة الجانب الأمريكي على منع التأخير في "خارطة الطريق" المتعلقة بمدينة منبج السورية، وعلى استكمالها في أقرب وقت.

وقال أقار في تصريح لوكالة الأناضول، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، في واشنطن، إن الأمريكيين "وافقوا على عدم تأخير خارطة طريق منبج، وعلى استكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أنه أكّد خلال مباحثاته، مسألة عدم ترك فراغ في السلطة في أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

في الوقت نفسه أكّد أن الجانب التركي طرح مسألة تسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية وبقية أعضائها. وتابع في السياق ذاته: "سنواصل متابعة هذه القضية مِن كثب خلال الأيام المقبلة".