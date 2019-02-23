سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن موافقة واشنطن على إتمام "خارطة طريق منبج"
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منع التأخير في خارطة طريق منبج، وعلى استكمالها في أقرب وقت، وقالت إنها ستدرس هذا الأمر، حسبما أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي في واشنطن.
وزير الدفاع التركي يعلن موافقة واشنطن على إتمام "خارطة طريق منبج"
أقار: أكدنا ضرورة عدم ترك فراغ في السلطة في أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا  / AA
23 فبراير 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، موافقة الجانب الأمريكي على منع التأخير في "خارطة الطريق" المتعلقة بمدينة منبج السورية، وعلى استكمالها في أقرب وقت.

وقال أقار في تصريح لوكالة الأناضول، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، في واشنطن، إن الأمريكيين "وافقوا على عدم تأخير خارطة طريق منبج، وعلى استكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أنه أكّد خلال مباحثاته، مسألة عدم ترك فراغ في السلطة في أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

في الوقت نفسه أكّد أن الجانب التركي طرح مسألة تسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية وبقية أعضائها. وتابع في السياق ذاته: "سنواصل متابعة هذه القضية مِن كثب خلال الأيام المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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