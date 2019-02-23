قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إنه ينوي تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القضاء، في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة، حيث يَنسب له سلسلة تُهَم أخطرها تلقي الرشوة، بحسب ما نقلته القناة الـ13 العبرية.

ومن المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني قراره بشأن نتنياهو أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كان" المتلفزة، أن 16% من أصحاب حق الاقتراع، قالوا إن قرار مندلبليت بشأن ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو سيؤثر على تصويتهم.

ويتم التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا، تعرف الأولى باسم "الملف 4000"، وتتعلق القضية بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

كما تُعرف القضية الثانية باسم "الملف 1000"، وتتعلق بحصول نتنياهو على رشوة على شكل هدايا، من رجل أعمال يدعى أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل استحواذ ميلتيشن على محطات تلفزيونية إسرائيلية، والتوسط له للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات.

ويُتهم نتنياهو في القضية الثالثة التي تسمى "الملف 2000" بمساومة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت".