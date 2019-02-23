سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو أمام القضاء من جديد خلال أيام
من المقرر أن يقوم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتم التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا.
نتنياهو أمام القضاء من جديد خلال أيام
يحقق القضاء الإسرائيلي مع بنيامين نتنياهو بثلاث قضايا فساد / AP
23 فبراير 2019

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إنه ينوي تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القضاء، في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة، حيث يَنسب له سلسلة تُهَم أخطرها تلقي الرشوة، بحسب ما نقلته القناة الـ13 العبرية.

ومن المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني قراره بشأن نتنياهو أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كان" المتلفزة، أن 16% من أصحاب حق الاقتراع، قالوا إن قرار مندلبليت بشأن ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو سيؤثر على تصويتهم.

ويتم التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا، تعرف الأولى باسم "الملف 4000"، وتتعلق القضية بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

كما تُعرف القضية الثانية باسم "الملف 1000"، وتتعلق بحصول نتنياهو على رشوة على شكل هدايا، من رجل أعمال يدعى أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل استحواذ ميلتيشن على محطات تلفزيونية إسرائيلية، والتوسط له للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات.

ويُتهم نتنياهو في القضية الثالثة التي تسمى "الملف 2000" بمساومة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us