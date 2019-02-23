سياسة
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أقار: أنقرة وواشنطن حليفان إستراتيجيان في مكافحة الإرهاب
شدد وزير الدفاع التركي على ضرورة تعاون أنقرة وواشنطن كشريكين وحليفين إستراتيجيين في مكافحة كل أشكال الإرهاب. فيما لفت نظيره الأمريكي إلى أن التعاون العسكري بين البلدين مستمر لعشرات السنين.
أقار: أنقرة وواشنطن حليفان إستراتيجيان في مكافحة الإرهاب
وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي تناولا العمليات الجارية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال اجتماعهما / Reuters
23 فبراير 2019

عبّر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي باتريك شاناهان، عن رغبة بلاده في مواصلة علاقاتها القوية والوثيقة مع الولايات المتحدة. وشدد على أن انسحاب واشنطن من سوريا سيكون متوافقاً مع مصالح البلدين المشتركة.

وبحث أقار وشاناهان التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وقضايا متعلقة بالملف السوري.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، السبت، أن اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود انعقدا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بحضور رئيسي هيئتي الأركان في البلدين.

وأوضح البيان أن أقار وشاناهان تناولا التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعمليات الجارية ضد تنظيم داعش في سوريا ومخاوف تركيا إزاء الدعم الأمريكي لتنظيم PKK الإرهابي.

وبحسب البيان فإن أقار تطرق لأهمية التعاون من أجل تحقيق الوحدة السياسية ووحدة التراب في سوريا، وأكد عزم تركيا على مكافحة كل التنظيمات الإرهابية.

وجدد الوزيران تأكيدهما على أهمية الشراكة الإستراتيجية العريقة بين بلديهما، وتعاونهما في إطار حلف الناتو بما في ذلك أفغانستان وكوسوفو والعراق والأنشطة البحرية للحلف.

وتطرق أقار، إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، الذي بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا.

وأكد أن تركيا تحترم وحدة وسيادة سوريا والعراق وبلدان المنطقة الأخرى ووحدتها السياسية.

وشدد أقار، على ضرورة تعاون البلدين كشريكين وحليفين إستراتيجيين في مكافحة أشكال الإرهاب كافة.

بدوره، رحب شاناهان بالوفد التركي، ولفت إلى أن التعاون العسكري بين البلدين مستمر لعشرات السنين.

وقال "هذا التعاون يجب أن يستمر في سوريا وأفغانستان والعراق وكوسوفو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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