أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل البت في التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السوداني في القصر الرئاسي في الخرطوم، دعا فيها القوى السياسية السودانية إلى استكمال الحوار الوطني. وطلب من البرلمان تأجيل النظر في التعديلات الدستورية التي كانت ستتيح له الترشح لولاية جديدة العام المقبل.

وجاءت كلمة البشير بعد ترؤسه اجتماعاً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ودعا خلال الكلمة إلى استيعاب الشباب السوداني، وقال إن حركات الاحتجاج التي بدأها الشباب كانت مشروعة، لكنه أضاف أن "من غير المقبول محاولة البعض استغلال الاحتجاجات وتبني خيارات مفتوحة".

وأوضح الرئيس السوداني أن دعوته إلى الحوار تقوم على منطق "لا غالب ولا مغلوب"، مضيفاً أن "التوافق السياسي سيبقى هدفاً إستراتيجياً في قيادة البلاد. وقال إن النظام اللامركزي هو الأنسب لحكم البلاد وتنوعها.

وأكد عمر البشير أن وثيقة الحوار الوطني هي أساس استكمال لم شمل القوى السياسية، معتبراً أنه لا بديل عن الحوار إلا الحوار.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.