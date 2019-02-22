سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل مُصرّة على رفض الاعتذار لبولندا عن اتهامات النازية
تستمر الأزمة الناشئة بين بولندا وإسرائيل بسبب تصريحات حول الحقبة النازية أدلى بها القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي عاد وأصرّ على ما صرح به قبل أسبوع وأدى إلى انسحاب البولنديين من اجتماع لقادة أوروبال في القدس.
إسرائيل مُصرّة على رفض الاعتذار لبولندا عن اتهامات النازية
كاتس تسبب في أزمة دبلوماسية مرشحة للتصاعد بين البلدين / Reuters
22 فبراير 2019

أصر القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي على زعمه الحاسم بأن البولنديين تعاونوا مع النازيين و"رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم". وقال يسرائيل كاتس في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، الخميس، إنه غير نادم على تصريحاته وأكد "بصفتي ابن ناجين من الهولوكوست، يتعين عليّ قول الحقيقة".

وأثارت تصريحات كاتس حفيظة البولنديين الأسبوع الماضي، ما دفع إلى انسحابهم من اجتماع لقادة أوروبا في القدس.

ويعد إلغاء الاجتماع تراجعاً جديداً للعلاقات البولندية - الإسرائيلية المتوترة منذ وقت طويل بسبب كيفية وصف التصرفات البولندية تجاه الجالية اليهودية إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "هاآرتس" اليومية نُشرت الجمعة، انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي تصريحات كاتس ووصفها بأنها "عنصرية بحتة" وتشبه تصريحات "متطرف راديكالي".

في الوقت ذاته في بولندا، اتهم النائب في حزب القانون والعدالة الحاكم، أركاديوش مولارتشيك اليهود بالسعي "لانتزاع المال من بولندا" في إشارة إلى دعوات الحصول على تعويض عن ممتلكات المواطنين اليهود التي فقدوها في الحرب العالمية الثانية والحقبة الشيوعية التي تلتها.

وقال النائب في مقابلة نشرها موقع يميني سياسي على الإنترنت الجمعة "لن نسمح لأنفسنا بالخضوع للاستغلال. على اليهود أن يفهموا هذا".

مولارتشيك عضو في لجنة برلمانية حللت الخسائر البولندية على يد الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، وقدّرت عدد القتلى بأكثر من خمسة ملايين شخص، والخسائر بحوالي 54 مليار دولار.

وكان هذا استعداداً لطلب رسمي لتعويض تقول بولندا إنها تسعى لتقديمه في المستقبل. وأفاد مولارتشيك أنه يعتبر المطالب التي تسعى بولندا للحصول عليها من ألمانيا مرتبطة "بالقضايا التي يثيرها اليهود اليوم."

ولطالما ضغطت منظمة الاسترداد اليهودية العالمية لسنوات على بولندا لتمرير تشريع شامل لإعادة الممتلكات أو تقديم تعويضات لليهود البولنديين أو ورثتهم الذين جُردوا من منازلهم وأعمالهم، ووصفتها بأنها قضية عدالة. بولندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تمرر أي تشريع مماثل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وخلال زيارته لوارسو، حث بولندا على تمرير قانون استرداد متعلق بالهولوكوست، ما أغضب مضيفيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us