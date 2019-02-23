سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 23 فبراير/شباط 2019
طالب الرئيس السوداني بوقف إجراءات تعديل الدستور التي كانت ستتيح له إعادة الترشح للانتخابات عام 2020 / Reuters
23 فبراير 2019

أهم الأحداث:

الرئيس السوداني يعلن حالة الطوارئ ويقيل الحكومة المركزية والحكومات المحلية ويطالب البرلمان بتأجيل التعديلات الدستورية، والفلسطينيون يصلون للمرة الأولى منذ 16 عاماً في باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

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    البشير سيعلن وقف إجراءات تعديل الدستور

    أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في خطاب مساء الجمعة، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ودعا القوى السياسية السودانية إلى استكمال الحوار الوطني. كما طلب من البرلمان تأجيل النظر في التعديلات الدستورية التي كانت ستتيح له الترشح لولاية جديدة العام المقبل. [TRTعربي]

    وعقب الخطاب، اندلعت احتجاجات في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مدني وسط البلاد، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وثلاثة تحالفات معارضة. وقال تجمع المهنيين، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، "خطاب البشير لا يعنينا.. وهدفنا إسقاط النظام وتسليم السلطة لحكومة انتقالية". [الأناضول]

    استمرار الحراك الفلسطيني ضد الإغلاق الإسرائيلي لباب الرحمة في الأقصى

    توافدت، الجمعة، جموع الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى استجابة لدعوات أطلقها العديد من الهيئات والشخصيات للاحتجاج على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في حق المسجد الأقصى. وتمكّنت مجموعة من المحتشدين من فتح بوابة مصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 2003. [TRT عربي]

    بالتزامن مع ذلك، قالت حركة حماس إن المسجد الأقصى "خط أحمر لا يمكن للاحتلال تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه". وأضافت الحركة في بيان: "شعبنا يسطر اليوم نموذجاً عظيماً بإصراره على الزحف إلى القدس للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات". ودعت الأمة العربية الإسلامية إلى الوقوف في وجه التطبيع مع "الاحتلال الذي يعتدي على مقدساتها، ودعم القدس في مواجهة عدوها الإسرائيلي". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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