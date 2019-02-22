سياسة
2 دقيقة قراءة
تظاهرات في مدن جزائرية رفضاً لترشيح بوتفليقة
خرج المئات من الجزائريين في مدن عدة احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وحمل المتظاهرون شعارات "لا للعهدة الخامسة"، وواجهتهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
تظاهرات في مدن جزائرية رفضاً لترشيح بوتفليقة
مظاهرة حاشدة وسط الجزائر العاصمة خرجت رفضاً لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة / AP
22 فبراير 2019

تجمع متظاهرون في شوارع عدة مدن جزائرية احتجاجاً على مسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، الجمعة، في الجزائر العاصمة، حيث توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.

وكان بوتفليقة،81 عاماً، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عزمه السعي إلى ولاية جديدة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، رغم شكوك بشأن لياقته الصحية للمنصب بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2013 والتي تركته عاجزاً إلى حد كبير.

وخرجت التظاهرات تلبية لدعوة مجهولة المصدر نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية، ورفعت شعار "لا للعهدة الخامسة" في دلالة على رفض المتظاهرين للولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

وردد المتظاهرون هتافات، أثناء مسيرتهم وسط العاصمة، تقول "لا لبوتفليقة ولا لسعيد" في إشارة إلى شقيقه الأصغر والمستشار الرئاسي، وصوّر صحفيون من رويترز إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على حشد مما دفع محتجين للهرب. وردد البعض هتافات منها "نحن والأمن إخوة".

وجاءت الاحتجاجات بعد أن حذر خطباء المساجد المصلين أثناء صلاة الجمعة من أن التظاهر قد يثير العنف.

ونُظمت تظاهرات أخرى في وهران، ثاني أهم مدينة بالبلاد، ومدينتَي أقبو وعنابة شمالاً، ومن المزمع تنظيم تظاهرات أخرى في العاصمة الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us