تجمع متظاهرون في شوارع عدة مدن جزائرية احتجاجاً على مسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، الجمعة، في الجزائر العاصمة، حيث توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.

وكان بوتفليقة،81 عاماً، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عزمه السعي إلى ولاية جديدة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، رغم شكوك بشأن لياقته الصحية للمنصب بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2013 والتي تركته عاجزاً إلى حد كبير.

وخرجت التظاهرات تلبية لدعوة مجهولة المصدر نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية، ورفعت شعار "لا للعهدة الخامسة" في دلالة على رفض المتظاهرين للولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

وردد المتظاهرون هتافات، أثناء مسيرتهم وسط العاصمة، تقول "لا لبوتفليقة ولا لسعيد" في إشارة إلى شقيقه الأصغر والمستشار الرئاسي، وصوّر صحفيون من رويترز إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على حشد مما دفع محتجين للهرب. وردد البعض هتافات منها "نحن والأمن إخوة".

وجاءت الاحتجاجات بعد أن حذر خطباء المساجد المصلين أثناء صلاة الجمعة من أن التظاهر قد يثير العنف.

ونُظمت تظاهرات أخرى في وهران، ثاني أهم مدينة بالبلاد، ومدينتَي أقبو وعنابة شمالاً، ومن المزمع تنظيم تظاهرات أخرى في العاصمة الأحد.