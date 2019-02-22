سياسة
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الجيش الباكستاني يحذر الهند من "العبث معه" بعد تهديدات نيودلهي
تستمر التهديدات المتبادلة بين الهند وباكستان على إثر التفجير الذي أودي بحياة العشرات من عناصر الشرطة الهندية، وحمّلت الهند المخابرات الباكستانية المسؤولية، فيما دعت باكستان إلى الحوار في بادئ الأمر، لتصعد موقفها لاحقاً بتحذير الهند من "أي عبث".
الجيش الباكستاني يحذر الهند من "العبث معه" بعد تهديدات نيودلهي
التوتر بين البلدين يتصاعد وسط اتهامات متبادلة / Reuters
22 فبراير 2019

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجمعة، إن باكستان سترد "بكل قوّة" على أي هجوم من الهند، وذلك وسط تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين بشأن إقليم كشمير.

تأتي تصريحات الميجر جنرال آصف غفور بعد أسبوع من إعلان جماعة مسلحة مقرها باكستان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة، أودى بحياة 40 فرداً من الشرطة الهندية شبه العسكرية في الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا الذي يتنازع عليه البلدان.

وزعم أكبر قائد عسكري هندي بالإقليم أن المخابرات الباكستانية متورطة في الهجوم. وقال للصحفيين في مدينة روالبندي، "ليست لدينا أيّة نية لبدء الحرب، ولكننا سنرد بكل قوة على التهديدات الشاملة بصورة ستفاجئكم، لا تعبثوا مع باكستان".

وجاء رد الجيش بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء عمران خان للهند بمشاركة أي أدلة تستوجب المقاضاة، عارضاً التعاون الكامل في التحقيقات، كما عرض إجراء محادثات مع الهند في كل القضايا، ومنها الإرهاب الذي سعت الهند دوماً لجعله شرطاً مسبقاً لأي حوار بين البلدين الخصمين.

وخاض البلدان حربين بشأن كشمير منذ الاستقلال في عام 1947. ويدعي الطرفان أحقيتهما في كامل الإقليم. وجدد غفور أيضاً عرض المحادثات قائلاً، "كشمير قضية إقليمية. فلنتحدث بشأنها ونحلها".

وتتهم الهند جماعات مسلحة في باكستان بالتسلل إلى الشطر الهندي بكشمير لتأجيج تمرد ومساعدة الحركات الانفصالية.

وتزعم واشنطن ونيودلهي أن الجيش الباكستاني يرعى المسلحين لاستخدامهم كأداة في السياسة الخارجية؛ بهدف توسيع نفوذه في الهند وأفغانستان المجاورتين. وينفي الجيش تلك المزاعم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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