سياسة
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استمرار الاحتجاجات ضد البشير رغم الحديث عن تغييرات حكومية
استمرت الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير وإسقاط النظام، وخرجت تظاهرات من عدة أماكن في العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة، فيما يتحدث الإعلام الموالي للبشير عن تعديلات حكومية منتظرة.
استمرار الاحتجاجات ضد البشير رغم الحديث عن تغييرات حكومية
صورة أرشيفية للاحتجاجات المستمرة في السودان مطالبة بتنحي البشير / AP
22 فبراير 2019

خرج عشرات المصلين في عدد من مساجد العاصمة السودانية عقب صلاة الجمعة، مطالبين بإسقاط النظام، في وقت انتشرت توقعات بإجراء الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات حكومية تشمل الرئاسة والحكومة.

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين بخروج متظاهرين في أحياء الخرطوم 3 واللاماب جنوبي الخرطوم، وودنوباوي بمدينة أم درمان، عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لتظاهرات في مدينة كرمة شمال السودان لليوم الثاني على التوالي، ونشر آخرون صوراً لاحتجاجات وحرق إطارات في الشوارع الرئيسة بحي الخرطوم 3، أقرب الأحياء لوسط الخرطوم، وحي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وينعقد مساء الجمعة اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني الذي يضم ممثلين لأحزاب تشارك في الحكومة والبرلمان السوداني، ومن المتوقع أن يناقش التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد.

ويرأس البشير اللجنة التنسيقية للحوار الوطني وهي آلية لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني، ومبادرة دعا لها البشير وانطلقت في 2014 وقاطعتها معظم أحزاب المعارضة الكبيرة والحركات المسلحة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أخباراً حول تغييرات في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأوردت صحيفة "الرأي العام" المقربة من الحزب الحاكم أخباراً عن اجتماعات مهمة للبشير مع قيادات حكومية والحزب، الجمعة، ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" المقربة من الحكومة على صدر صفحتها عنوان "تطورات مفاجئة: اجتماعات مكثفة للبشير اليوم وتغيرات كبيرة قادمة".

وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت، الخميس، وقوع إصابات بين مواطنين وأفراد شرطة، بعضهم إصابته خطيرة، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم. وكانت تظاهرات قد انطلقت ظهر الخميس، وسط الخرطوم استخدمت السلطات السودانية لتفريقها الغاز المسيل للدموع.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، فيما سُمي "موكب الرحيل"، للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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