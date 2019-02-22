التقى زالماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان، زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في مقر السفارة الروسية في العاصمة التركية أنقرة.

وحضر اللقاء المغلق، الذي استغرق نحو ساعة و15 دقيقة، السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.

ويدور صراع في أفغانستان بين حركة طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

وعقدت واشنطن مع ممثلين عن طالبان جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت أياماً خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وينتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 فبراير/شباط الجاري.

في ذات السياق قال زعماء من طالبان، الخميس، إن زعيمهم السياسي الجديد لن يشارك في محادثات السلام مع المبعوثين الأمريكيين المقرر انعقادها في قطر الأسبوع المقبل.

وحرص المسؤولون الأمريكيون على التفاوض مع الملا عبد الغني بارادار، على أمل أن يضيف المشارك في تأسيس الحركة قوة دافعة ويكون لديه النفوذ والتأثير لبحث القضايا الصعبة المحيطة بإنهاء أطول حرب أمريكية.

لكن قياديين من طالبان قالوا إن بارادار لن يتوجه إلى قطر، متعللين بأسباب مختلفة منها مشكلات في الحصول على وثائق سفر وكذلك الخلافات بين القيادة على دوره المحدد في المحادثات.