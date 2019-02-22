سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين تتطلع إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع السعودية
وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، إلى بكين ضمن جولته في آسيا، بصحبة وفد يضم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ومسؤولين في أرامكو. وقالت الخارجية الصينية إن بكين ترى "إمكانات هائلة" في الاقتصاد السعودي وتتطلع إلى تعزيز العلاقات.
الصين تتطلع إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع السعودية
من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى بكين الرئيس الصيني شي جين بينغ / AP
22 فبراير 2019

قال أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية إن بكين ترى "إمكانات هائلة" في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنية العالية، في الوقت الذي بدأ فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة للصين تستغرق يومين.

ووصل الوفد السعودي الذي يضم مسؤولين من عملاق النفط أرامكو، الخميس، ضمن جولة في آسيا شهدت تعهُّد المملكة باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار في باكستان، كما تسعى إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع تكرير النفط بالهند.

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي جعل من تعزيز الوجود الصيني في الشرق الأوسط هدفاً أساسياً لسياسته الخارجية على الرغم من دورها التقليدي المحدود في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، إن وزير الخارجية وانغ يي التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وأكد وانغ أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله بأن "لكل دول العالم الحق في التقدم والسعودية سوق من الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة".

وأضاف أن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وقالت مصادر لرويترز إن أرامكو السعودية تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة نورينكو.

يُذكر أن الصين تخطو بحذر في علاقاتها مع السعودية نظراً إلى حاجة بكين إلى علاقات وثيقة مع إيران، خصم السعودية في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us