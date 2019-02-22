قال أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية إن بكين ترى "إمكانات هائلة" في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنية العالية، في الوقت الذي بدأ فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة للصين تستغرق يومين.

ووصل الوفد السعودي الذي يضم مسؤولين من عملاق النفط أرامكو، الخميس، ضمن جولة في آسيا شهدت تعهُّد المملكة باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار في باكستان، كما تسعى إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع تكرير النفط بالهند.

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي جعل من تعزيز الوجود الصيني في الشرق الأوسط هدفاً أساسياً لسياسته الخارجية على الرغم من دورها التقليدي المحدود في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، إن وزير الخارجية وانغ يي التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وأكد وانغ أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله بأن "لكل دول العالم الحق في التقدم والسعودية سوق من الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة".

وأضاف أن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وقالت مصادر لرويترز إن أرامكو السعودية تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة نورينكو.

يُذكر أن الصين تخطو بحذر في علاقاتها مع السعودية نظراً إلى حاجة بكين إلى علاقات وثيقة مع إيران، خصم السعودية في المنطقة.