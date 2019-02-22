اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس وفجر الجمعة، عشرات المواطنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وتركزت الحملة في أحياء سلوان ووادي الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة في القدس المحتلة، إذ وصل عدد المعتقلين إلى 50، حسب وسائل إعلام محلية.

وجاءت حملة الاعتقالات بعد الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات الاحتلال.

في السياق ذاته دعت الحركة الإسلامية في مدينة القدس للنفير العام نحو المسجد الأقصى المبارك، بهدف كسر إجراءات الاحتلال في باب الرحمة وإقامة الصلاة فيه.

وأكدت الحركة في بيان لها ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة، مطالبة الحكومة الأردنية بالقيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.