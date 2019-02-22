سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس إثر دعوات للنفير العام
طالت حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عشرات الفلسطينيين، إثر دعوات طالبت بالرباط يوم الجمعة في منطقة باب الرحمة المهددة من قِبل الاحتلال بالتهويد.
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس إثر دعوات للنفير العام
قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 50 فلسطينياً بعد دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى / AA
22 فبراير 2019

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس وفجر الجمعة، عشرات المواطنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وتركزت الحملة في أحياء سلوان ووادي الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة في القدس المحتلة، إذ وصل عدد المعتقلين إلى 50، حسب وسائل إعلام محلية.

وجاءت حملة الاعتقالات بعد الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات الاحتلال.

في السياق ذاته دعت الحركة الإسلامية في مدينة القدس للنفير العام نحو المسجد الأقصى المبارك، بهدف كسر إجراءات الاحتلال في باب الرحمة وإقامة الصلاة فيه.

وأكدت الحركة في بيان لها ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة، مطالبة الحكومة الأردنية بالقيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

مصدر:TRT عربي
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