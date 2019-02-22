أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيتوجه إلى كولومبيا الأسبوع المقبل للتعبير عن "الدعم الثابت" لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بنس سيصل إلى كولومبيا في 25 فبراير/شباط الجاري، وسيوجه تصريحات إلى مجموعة "ليما"، وهي مجموعة من دول أمريكا الجنوبية تركز على إيجاد حل لأزمة فنزويلا.

ووفق البيان، سيواصل بنس الإصرار في تصريحاته للمجموعة على أن الوقت حان لكي يتنازل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة لصالح غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً الشهر الماضي، وسيجتمع بالعائلات الفنزويلية التي فرّت من البلاد.

وتضم مجموعة ليما دول البيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوسيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا وتشيلي وغويانا (الفرنسية)، وتأسست المجموعة في ليما، عاصمة البيرو، عام 2017 بهدف إيجاد مخرج سلمي للأزمات في فنزويلا.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي تشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر زعم غوايدو حقه في تولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وأيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا وإيران وكوبا والصين شرعية مادورو، الذي أدى، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.