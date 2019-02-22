سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 22 فبراير/شباط 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 22 فبراير/شباط 2019
قال قيادي في حزب الأمة القومي المعارض إن السلطات الأمنية اعتقلت 26 من قيادات أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" / AP
22 فبراير 2019

أهم الأحداث:

الحكومة السودانية توقف زعماء المعارضة قبيل احتجاج جديد، وأبرز منافسَين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلنان الوحدة في الانتخابات المقبلة.

الجديد على TRT عربي:

مادورو يُغلق الحدود البرية مع البرازيل والضغط الأمريكي مستمر على الجيش

شاهد!

شعارات المستوطنين

الحكومة السودانية توقف زعماء المعارضة قبيل احتجاج جديد

اعتقلت السلطات السودانية، الخميس، عدداً من قادة أحزاب المعارضة، إثر توجههم للمشاركة في ما يسمى "موكب الرحيل" إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. [الأناضول]

وقال قيادي في حزب الأمة القومي المعارض إن السلطات الأمنية اعتقلت 26 من قيادات أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" إثر توجههم للمشاركة في "موكب الرحيل"، وأضاف أن "من بين المعتقلين سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله، ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق، وممثل تجمع المهنيين محمد يوسف المصطفى". [الأناضول]

خصما نتنياهو الرئيسيان يتحالفان لخوض الانتخابات

    أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس والسياسي يائير لابيد تشكيل تحالف لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/نيسان، وقال الاثنان إنهما سيقضيان على "الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي". [TRT عربي]

    وقال رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، إنهما سيتقدمان بقائمة مشتركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي "ستشكل الحزب الحاكم الإسرائيلي الجديد". وبموجب ترتيبات الوحدة اتفق الجانبان على القيادة بالتناوب، والتي بموجبها سيتولى غانتس رئاسة الوزراء في البداية ثم سيأتي لبيد للمنصب في وقت لاحق. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us