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الحكومة السودانية توقف زعماء المعارضة قبيل احتجاج جديد، وأبرز منافسَين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلنان الوحدة في الانتخابات المقبلة.

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الحكومة السودانية توقف زعماء المعارضة قبيل احتجاج جديد

اعتقلت السلطات السودانية، الخميس، عدداً من قادة أحزاب المعارضة، إثر توجههم للمشاركة في ما يسمى "موكب الرحيل" إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. [الأناضول]

وقال قيادي في حزب الأمة القومي المعارض إن السلطات الأمنية اعتقلت 26 من قيادات أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" إثر توجههم للمشاركة في "موكب الرحيل"، وأضاف أن "من بين المعتقلين سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله، ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق، وممثل تجمع المهنيين محمد يوسف المصطفى". [الأناضول]

خصما نتنياهو الرئيسيان يتحالفان لخوض الانتخابات

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس والسياسي يائير لابيد تشكيل تحالف لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/نيسان، وقال الاثنان إنهما سيقضيان على "الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي". [TRT عربي]

وقال رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، إنهما سيتقدمان بقائمة مشتركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي "ستشكل الحزب الحاكم الإسرائيلي الجديد". وبموجب ترتيبات الوحدة اتفق الجانبان على القيادة بالتناوب، والتي بموجبها سيتولى غانتس رئاسة الوزراء في البداية ثم سيأتي لبيد للمنصب في وقت لاحق. [TRT عربي]