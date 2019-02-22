سياسة
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أردوغان وترمب يتفقان على الانسحاب الأمريكي من سوريا
أجرى الرئيسان التركي والأمريكي اتصالاً هاتفياً، مساء الخميس، اتفقا فيه على تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، وأكدا ضرورة دعم العملية السياسية في البلاد، واستكمال مكافحة الإرهاب.
أردوغان وترمب يتفقان على الانسحاب الأمريكي من سوريا
بحث الرئيسان المستجدات الأخيرة في سوريا وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها / Getty Images
22 فبراير 2019

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي، مساء الخميس، المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها، وعزم البلدين المشترك على مكافحة كل أشكال الإرهاب.

من جهة أخرى اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنوياً، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترمب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدّر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلَين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين إلى أن "جزءاً منها يخص تحقيق الانسحاب الآمن وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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