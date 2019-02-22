اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي، مساء الخميس، المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها، وعزم البلدين المشترك على مكافحة كل أشكال الإرهاب.

من جهة أخرى اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنوياً، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترمب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدّر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلَين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين إلى أن "جزءاً منها يخص تحقيق الانسحاب الآمن وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".