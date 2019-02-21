سياسة
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قاسم سليماني يهدد السعودية بالرد على هجوم الحدود الباكستانية
اتهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السعودية بالمسؤولية عن دعم منفذي هجوم أسفر عن مقتل 27 من أفراد الحرس الثوري على الحدود مع باكستان، وهدد بالرد. في المقابل نفت السعودية أيّة صلة لها بالهجوم.
قاسم سليماني يهدد السعودية بالرد على هجوم الحدود الباكستانية
قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حذر مما أسماه اختبار إيران
21 فبراير 2019

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، الخميس، أن قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هدد السعودية بالرد على هجوم في جنوب شرق إيران الأسبوع الماضي أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

ونقلت الوكالة عن سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إن "السعودية تبني نفوذها في المنطقة بالمال فحسب. هذا نفوذ زائف وفشل، سوف ننتقم لشهدائنا". مضيفاً "سيكون ذلك في أي مكان في العالم".

واتهمت إيران السعودية والإمارات بدعم مسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن في إيران، في المقابل نفت السعودية والإمارات أيّة صلة بالهجمات.

وأعلنت جماعة جيش العدل المسلحة، التي تطالب بمزيد من الحقوق لأقلية البلوش العرقية، وتحسين مستوى معيشتها، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قرب الحدود مع باكستان.

وتقول السلطات الإيرانية إن الجماعات المسلحة تعمل انطلاقاً من ملاذات آمنة في باكستان، ودعت جارتها مراراً إلى شن حملة ضد تلك التنظيمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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