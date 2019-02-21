سياسة
2 دقيقة قراءة
الرباط تنفي وجود توتر في العلاقات مع الرياض وأبوظبي
نفى المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الخميس، أن تكون بلاده استدعت سفيريها لدى السعودية والإمارات بسبب توتر في العلاقات الثنائية مع كلٍّ من البلدين. وفي المؤتمر نفسه، أكّد الخلفي أن ما تردد حول زيارة نتنياهو إلى المغرب ليس سوى "شائعات".
الرباط تنفي وجود توتر في العلاقات مع الرياض وأبوظبي
المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي نفى أحاديث عن زيارة لنتنياهو إلى الرباط / Reuters
21 فبراير 2019

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الخميس، عدم وجود توتر في العلاقات بين بلاده وكلٍ من السعودية والإمارات. ونفى صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرباط.

وقال الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي بالرباط "ليس هناك توتر في العلاقات بين البلاد والسعودية والإمارات، وهو الأمر الذي سبق أن أكده وزير الخارجية (ناصر بوريطة)".

وكان بوريطة قال إن سفيري بلاده في السعودية والإمارات "تركا عملهما للحضور إلى الرباط من أجل اجتماعات لدراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج"، مضيفاً "لا يتم استدعاء السفير من دولة إلا ببلاغ رسمي وتسجيل موقف، وهو ما لم يحدث".

وقال سفير المغرب لدى السعودية مصطفى المنصوري، في 8 فبراير/شباط الجاري، إن "بلاده استدعته من الرياض للتشاور بشأن العلاقات بين البلدين"، واصفاً الأمر بـ"سحابة عابرة".

وأشار المنصوري إلى أن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيراً على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة العربية تقريراً مصوراً يتعارض مع "الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، نفى الخلفي ما تردد من أحاديث عن زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المملكة المغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us