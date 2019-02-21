سياسة
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أردوغان: خطواتنا تُزعج من لديهم حسابات إقليمية قذرة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدولة التركية صامدة وخرجت من فترة الوصايات، مضيفاً أن خطواتها في سوريا والعراق أزعجت من لديهم حسابات قذرة تجاه المنطقة.
أردوغان: خطواتنا تُزعج من لديهم حسابات إقليمية قذرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك في الحملات الدعائية لانتخابات الهيئات المحلية / AA
21 فبراير 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الخطوات التي أقدمت عليها بلاده حيال سوريا والعراق، أثارت انزعاج من لديهم "حسابات قذرة" تجاه المنطقة.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه في ولاية دنيزلي غربي تركيا، أن الذين حاولوا تخويف تركيا بالتنظيمات الإرهابية وأسعار صرف العملات، لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم.

وأضاف الرئيس التركي أن القوى التي كانت تصدر أوامرها لتركيا على مر سنين طويلة، تبدي حالياً انزعاجاً من تحرك تركيا بشكل مستقل.

وتابع قائلاً إن "أولئك الذين رهنوا الإرادة الشعبية في فترة الوصايات، والذين كانوا يرون أنفسهم فوق الشعب، هم الآن منزعجون من الوقفة الصامدة للدولة التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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