أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الخميس، بإغلاق حدود بلاده البرية كاملًا مع البرازيل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لمادورو، الذي قال إنه يفكر أيضًا في إغلاق حدود فنزويلا مع كولومبيا. يأتي هذا في وقت يخطط فيه زعماء المعارضة الفنزويلية لإدخال مساعدات إنسانية خارجية عبر الدول المجاورة للبلاد.

ما المهم: تستمر الأزمة السياسية في فنزويلا في التفاقم منذ أزيد من شهر، فيما تحاول الولايات المتحدة الضغط على الرئيس الحالي نيكولاس مادورو باستخدام ورقتي الجيش والأزمة الإنسانية في البلاد.

وعلى الرغم من انشقاق الملحق العسكري الفنزويلي في الأمم المتحدة، إلا أن الجيش لا يزال موالياً لمادورو، ويرفض حتى الآن فتح الحدود أمام المساعدات الأمريكية التي تعتبرها الحكومة الفنزويلية "غطاء لرغبة أمريكية للتدخل في البلاد".

المشهد: وجّه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، رسالة إلى قادة الجيش الفنزويلي قال فيها "افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم".

وكتب بولتون تغريدة قال فيها "اجتماع الجنرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية العسكرية بالجيش الأمريكي، مع قادة القوات المسلحة في كولومبيا، يمثل رسالة للجيش الفنزويلي بأنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية الأمر".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان بولتون أن الملحق العسكري الفنزويلي في الأمم المتحدة، الكولونيل بيدرو شيرينوس، اعترف بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.

من جهته، يغادر غوايدو العاصمة كراكاس، الخميس، مع أنصاره متوجهاً إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلاده، ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو السماح بدخولها، كما أعلن مكتبه.

وقال مكتب غوايدو في رسالة إلى الصحافيين إن "نواباً من الجمعية الوطنية سيرافقون الرئيس خوان غوايدو ضمن القافلة". وكان غوايدو قد تعهّد بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدّسة على حدود فنزويلا يوم السبت، متحدّياً بذلك الرئيس مادورو.

الخلفيات والدوافع: كان خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نصّب نفسه الشهر الماضي رئيساً للجمهورية بالوكالة، واعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً انتقالياً.

ويشكل استقبال المساعدات الخارجية، أحد الملفات الخلافية بين الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والمعارضة، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد. وتطالب الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي، الذي يدعم مادورو، بالتخلي عنه ودعم زعيم المعارضة غوايدو.

ولا تزال القيادة العسكرية في فنزويلا موالية لمادورو، ومنعت حتى الآن إدخال المساعدات من كولومبيا، إذ يرفض مادورو السماح بإدخال المساعدات الأمريكية، مبرراً رفضه بأن هذه المساعدات هي ستار لخطة أمريكية للتدخل في بلاده.

وحذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، الثلاثاء، من أن القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول حدود البلاد، لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها".

وتقول المعارضة إن 300 ألف شخص في حاجة لمساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو مليوني شخص مشاكل صحية، "وينبغي السماح بدخول المساعدات إلى البلاد".

بين السطور: قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن ترمب يتعامل مع موضوع المساعدات برؤية معاملاتية تجارية لا من منظور إنساني، وأنه "يريد أن يبدو لمعسكره اليميني على أنه محارب للشيوعية، فيما يريد أن يكسب في الحين ذاته نفوذاً عالمياً".

وأضافت الصحيفة "في الوقت الذي كانت فيه سياسات المساعدات الأمريكية مُسيّسة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن مقاربة أي رئيس أمريكي بهذا الوضوح وبهذه الفظاظة، مثلما يفعل ترمب الذي يستخدم المساعدات ليحصل على تأثير عالمي".

من جهتها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تزداد تفاقماً في فنزويلا، وأنها تتسبب في موجة خروج لاجئين كبيرة، واعتبرتها واحدة من "أسوأ الأزمات في تاريخ أمريكا الجنوبية"، إذ تسببت في خروج أكثر من 3 ملايين شخص في السنوات الأخيرة.