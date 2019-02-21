قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة والصين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل تقدم حتى الآن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، وفق وكالة رويترز.

وتبادلت الدولتان، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات، ما تسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد وعمليات التصنيع.

وتظل مواقف المسؤولين، الذين يعقدون محادثات على مستوى رفيع يومي الخميس والجمعة في واشنطن، متباعدة فيما يتعلق بالمطالب التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجراء تعديلات هيكلية على الاقتصاد الصيني، وفق المصادر.

وقالت المصادر لرويترز إن المحادثات بدأت تسفر عن الخطوط العريضة لما يمكن أن يشكل توافقاً مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول أول مارس/آذار، وتنتهي في هذا التاريخ هدنة 90 يوماً اتفق عليها ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما التقيا في الأرجنتين العام الماضي.

وأشارت إلى أن المفاوضين بدأوا إعداد ست مذكرات تفاهم بشأن قضايا أساسية هي النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والعملة والزراعة والقيود غير الجمركية على التجارة.

تغطي تلك المذكرات القضايا الأشد تعقيداً التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين وتهدف من وجهة النظر الأمريكية إلى إنهاء الممارسات التي دفعت ترمب من البداية إلى فرض رسوم على الواردات الصينية.

لكن أحد المصادر حذر من أن المحادثات ما زالت معرضة للإخفاق، على الرغم من تأكيده أن العمل على مذكرات تفاهم هو خطوة مهمة نحو دفع الصين إلى الموافقة على مبادئ عامة والتزامات محددة بشأن القضايا الرئيسية.

وأجرى مسؤولون من البلدين جولة محادثات في واشنطن، الثلاثاء والأربعاء، ثم انضم إليهم اليوم مفاوضون على مستوى رفيع بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.